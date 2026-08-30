Песков рассказал, страшно ли ему ездить на высокой скорости в кортеже Путина

Песков заявил, что не боится ездить в кортеже Путина на высокой скорости

Фото: Александр Казаков/ТАСС

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Журналист спросил пресс-секретаря президента о его ощущениях во время таких поездок.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своих ощущениях во время поездок в кортеже Владимира Путина на высокой скорости. Об этом он сообщил журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

Журналист поинтересовался у представителя Кремля, испытывает ли тот страх, когда президентский кортеж движется по дороге с большой скоростью.

«Нет, абсолютно не страшно», — ответил Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин водит машину и любит это делать. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что глава государства иногда ездит без кортежа, как обычный участник дорожного движения. На вопрос о том, можно ли заметить российского лидера среди автомобилей в столице, Песков ответил, что это вряд ли возможно.

На заседании Совета по правам человека (СПЧ) 9 декабря Путин отметил, что ему редко удается погулять по Москве пешком, поэтому он не так остро ощущает проблему с нерегулируемым движением курьеров, однако иногда он ездит на автомобиле «по-тихому», поэтому видит обстановку на дорогах своими глазами.

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