Семь человек погибли в результате затопления судна у Северного Кипра

Фото: Reuters/Reuters TV

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Спасательная операция продолжается.

По меньшей мере семь человек погибли в результате затопления судна у побережья Северного Кипра. Об этом сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на премьер-министра непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Унала Устеля.

«Из 267 человек, находившихся на борту перевернувшегося парома, были спасены 237, семь человек погибли», — указано в публикации.

Поисково-спасательная операция продолжается. Специалисты разыскивают 23 человека, которые, предположительно, также находились на борту.

Судно перевернулось рано утром 30 августа примерно в двух километрах от побережья Кирении. После случившегося на место происшествия направились экстренные службы, в том числе спасатели и медики. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал о торговом судне под флагом Доминиканской Республики, которое затонуло после пожара в Черном море у берегов Румынии. Все 12 членов экипажа удалось спасти, один моряк получил серьезную травму руки.

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что корабль мог подвергнуться атаке неизвестных сил.

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