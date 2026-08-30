Умер бывший министр морского флота СССР Юрий Вольмер

Фото: © РИА Новости/И. Носов

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Он прошел путь от матроса до руководителя отрасли.

Скончался бывший министр морского флота СССР Юрий Вольмер. О его смерти сообщили на официальном сайте Министерства транспорта России.

В ведомстве отметили, что Вольмер посвятил свою жизнь морскому делу, а его смерть стала тяжелой утратой для ветеранов флота и людей, которые его знали.

Юрий Вольмер родился 28 августа 1933 года на Дальнем Востоке. В 1957 году он получил образование во Владивостокском высшем инженерном мореходном училище. После этого начал работать во флоте и со временем прошел профессиональный путь от матроса до капитана дальнего плавания.

В 1981 году Вольмер возглавил Дальневосточное морское пароходство и руководил им до 1986-го. За это время предприятие вышло на ведущие позиции в стране.

В октябре 1986 года специалист стал министром морского флота СССР. На этом посту он занимался развитием портов, созданием современных перевозочных комплексов и реализацией программ по строительству судов за границей.

За заслуги в работе Вольмер был отмечен орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и «Знак Почета». Кроме того, ему присвоили звание «Почетный работник морского флота».

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