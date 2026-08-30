Британский комик Питер Кей сорвал прогноз погоды в прямом эфире BBC

Фото: © Getty Images/Shirlaine Forrest / Contributor

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Артист несколько раз вмешался в работу ведущей и устроил импровизированное шоу прямо перед камерой.

Британский комик Питер Кей устроил импровизированное шоу во время прямого эфира BBC, вмешавшись в выпуск прогноза погоды. Видео инцидента быстро распространилось в интернете.

Кей стал гостем новостной программы и рассказал о предстоящем благотворительном концерте в Блэкпуле. Вырученные средства планируют направить на жизненно важную операцию для больного ребенка.

Затем в эфире появилась ведущая прогноза погоды Молли Брюэр. Кей предложил ей начать выпуск, но вскоре сам оказался перед экраном с картой Великобритании и начал мешать ведущей работать.

Сначала он сел на пол и рукой закрыл город Бакстон, а затем стал показывать, как прячется от дождя, который появился на экране.

«Льет как из ведра!» — пошутил артист.

Затем Кей взял пульт от экрана и вместо карты включил изображение радуги. Брюэр забрала устройство и попыталась продолжить прогноз. Однако комик не остановился: он водил пальцем по экрану, задавал ведущей вопросы и продолжал шутить, пока она старалась сохранить самообладание.

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