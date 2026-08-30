Умер выдающийся художник по стеклу Анатолий Пелипенко

Фото: VK.com/Санкт-Петербургский cоюз художников (СПбСХ)/spbsh_ru

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Творческий путь мастера продолжался более 40 лет.

Выдающийся художник по стеклу Анатолий Пелипенко скончался 24 августа на 77-м году жизни. Об этом сообщил Санкт-Петербургский союз художников.

«Ушел из жизни один из самых тонких и самобытных мастеров петербургской школы художественного стекла, чье имя неразрывно связано с возрождением и развитием этого благородного искусства в Северной столице», — говорится в сообщении.

В союзе отметили, что творческий путь Пелипенко продолжался более 40 лет. Художник был известен как новатор в области технологии художественного стекла и занимался возрождением сложных методов варки цветного глушеного стекла.

Анатолий Пелипенко родился в январе 1950 года в городе Енакиево. В 1986 году он стал членом Союза художников СССР. За свою карьеру Пелипенко создал более тысячи работ, среди которых монументальные витражи, декоративные вазы и предметы интерьера.

Его произведения хранятся в собраниях Государственного Русского музея, Музея прикладного искусства и дизайна имени А. Л. Штиглица, Министерства культуры России и Музея стекла в Гусь-Хрустальном.

Работы мастера также представлены в постоянной экспозиции Государственного Эрмитажа в здании Главного штаба, посвященной истории российского декоративно-прикладного искусства второй половины XX — начала XXI века. Его произведения находятся в общественных пространствах Санкт-Петербурга и частных коллекциях по всему миру.

Пелипенко родился в Ленинграде и на протяжении многих лет передавал свой опыт молодым художникам. В Санкт-Петербургском союзе художников подчеркнули, что его мастерская была местом, где осваивались новые техники и формировался узнаваемый петербургский стиль художественного стекла.

Отпевание и похороны Анатолия Пелипенко состоятся 31 августа в 13:30 в церкви на Южном кладбище.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге умер художник Владимир Снопов. Живописец скончался на 92-м году жизни. Основным направлением творчества Снопова был реализм. Среди его наиболее известных работ — «Крановщица Люба Иванова», «Портрет студентки», «Маляр Лида Кузовкина» и «Мальчик с лыжами». Первая и единственная персональная выставка художника состоялась летом 2026 года в одной из петербургских галерей.

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