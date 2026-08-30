Первое достижение уже в кармане: дочь певицы Славы о звездном статусе

Фото, видео: www.globallookpress.com/Alexey Belkin; 5-tv.ru

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Изначально Александра Морозова пыталась доказать, что может всего добиться сама без звездной мамы, но быстро передумала.

Дочь певицы Славы Александра Морозова призналась, что перестала пытаться дистанцироваться от известности своей матери и считает статус звездного ребенка частью своей жизни. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Жертва обстоятельств».

По словам Морозовой, сначала ей хотелось доказать, что она способна самостоятельно добиться успеха, однако со временем такой подход показался ей бессмысленным. Александра признает влияние матери на свою жизнь, но считает важным не ограничиваться только родственной связью со знаменитостью.

«Я, честно говоря, в начале пыталась всегда как-то отстраниться от этого, что, мол, я сама, я сама. Потом думаю: „Да господи, а чего я сама-то? Зачем это все нужно?“ В любом случае, я бы тут не была, если бы не моя мама», — объяснила она.

Морозова назвала статус дочери певицы Славы своим «первым призванием», а все остальные занятия — второй частью своей реализации. При этом девушка подчеркнула, что детям известных родителей важно иметь собственные интересы, работу и таланты, а не кичиться фамилией.

«Мне кажется, важно, что ты можешь быть ребенком известного человека, но при всем при этом ты должен заниматься своими вещами, у тебя должны быть какие-то работы, хобби, таланты», — отметила она.

Александра также вспомнила забавный случай, когда ее узнали сотрудники ГИБДД после нарушения правил дорожного движения. По ее словам, полицейские решили не привлекать ее к ответственности, попросив больше так не поступать и не расстраивать маму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь певицы Славы Александра Морозова рассказала о сложностях воспитания трехлетнего сына. Молодая мама призналась, что активность ребенка сильно выматывает ее. При этом Морозова отметила, что Арсений растет сообразительным мальчиком с хорошим чувством юмора и умеет находить подход к людям.

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