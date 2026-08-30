У берегов Северного Кипра затонуло судно с 270 пассажирами: начата спасательная операция

Паром с 270 пассажирами затонул у берегов Турецкой республики Северного Кипра

Фото: www.globallookpress.com/Guillaume Pinon

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На месте происшествия работают спасатели.

Паром с 270 пассажирами затонул у берегов Турецкой республики Северного Кипра. Об этом сообщило издание Kibros Postasi.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 30 августа, рано утром по местному времени. Лодка перевернулась приблизительно в двух километрах к северу от побережья Кирении. На место происшествия сразу выдвинулись сотрудники экстренных служб, включая спасателей и врачей.

По предварительным данным, в момент инцидента на борту судна находилось 270 человек. Информация о погибших или раненых отсутствует. Спасательная операция продолжается.

О том, что стало причиной произошедшего, неизвестно. Обстоятельства случившегося выясняются.

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