Путин по телефону поздравил Лукашенко с днем рождения

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Белорусскому лидеру 30 августа исполнилось 72 года.

Президент России Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения во время телефонного разговора. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Белорусский лидер накануне завершил рабочий визит в Москву.

«Владимир Путин сердечно поздравил по телефону завершившего накануне рабочий визит в Москву Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с днем рождения», — говорится в сообщении.

Ранее на сайте Кремля уже был опубликован текст поздравления. Путин отметил многолетнюю работу белорусского президента на посту главы государства, его вклад в социально-экономическое развитие страны и защиту ее интересов на международной арене.

В поздравлении российский лидер также подчеркнул роль Лукашенко в укреплении дружественных отношений между двумя странами и развитии институтов Союзного государства. Путин отметил сложившиеся между ними взаимопонимание и доверие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что товарооборот России и Белоруссии за первое полугодие вырос на 12,5%. Президент России Владимир Путин заявил на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко, что торгово-экономическое сотрудничество двух стран продолжает развиваться, несмотря на внешнее давление. По словам российского лидера, по итогам прошлого года объем взаимной торговли приблизился к 52 миллиардам долларов.

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