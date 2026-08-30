«Нотариус не заверяла договор»: отец Тиммы раскрыл детали аферы Седоковой

Фото, видео: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Райтис Тимма заявил, что брачный договор, заключенный между Янисом и Анной, не имеет юридической силы.

Отец погибшего баскетболиста Яниса Тиммы, Райтис Тимма, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал о деталях аферы, которую, по его мнению, провернула Анна Седокова с имуществом сына.

По словам Райтиса, брачный договор, который якобы лишал Яниса прав на имущество, был оформлен с грубыми нарушениями.

«Нотариус подтвердила не договор, лишь подписи. Этот документ не имеет никакой юридической силы, он не соответствует никаким законам и правилам», — заявил Тимма.

Он предположил, что Анна действовала по заранее продуманной мошеннической схеме, которая могла сработать в других случаях, но в этой ситуации не прошла.

«Седокова, очевидно, не ожидала, что получит такое юридически подкованное противостояние», — добавил отец, намекнув, что семья Тиммы оказалась готова к таким махинациям.

Ранее стало известно, что адвокаты семьи Яниса Тиммы на заседании в Останкинском суде заявили о недействительности брачного договора, заключенного между спортсменом и певицей Анной Седоковой. Они представили документ, заверенный губернатором Флориды, который, по их утверждению, опровергает удостоверение соглашения нотариусом Аленой Грин.

В ответ адвокат певицы Анны Седоковой Татьяна Стукалова опровергла заявления семьи Яниса Тиммы о недействительности брачного договора. Она подчеркнула, что документ был составлен письменно, подписан сторонами и заверен нотариусом во Флориде с проставлением апостиля, а суд уже ознакомился с его оригиналом.

Юрист также пояснила, что письмо американского нотариуса, на которое ссылаются оппоненты, является копией, полученной по личному запросу отца Тиммы. В этом письме нотариус не утверждает, что договор не был удостоверен, а лишь разъясняет характер нотариального действия. Оригинал письма в суд не представлен, и вопрос о подложности договора сторона Тиммы не ставила.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Анна Седокова опубликовала личные переписки покойного мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, с его бывшей женой Саной Ошо, чтобы показать, что спортсмен годами подвергался давлению и не мог общаться с сыном. В переписке Тимма пишет, что не играет в баскетбол и живет на доходы Анны, и что Сана не хочет договариваться, отвергая предложения о пересмотре алиментов.

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