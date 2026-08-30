«Шаг за шагом уничтожала его психику»: отец Тиммы требует суда над Седоковой

Фото, видео: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Мужчина заявил, что певица целенаправленно довела его сына до ужасного состояния.

Отец погибшего баскетболиста Яниса Тиммы Райтис Тимма в эксклюзивном интервью 5-tv.ru заявил, что певица Анна Седокова должна предстать перед судом. По его словам, певица «шаг за шагом уничтожала психику» его сына и ответственна за произошедшую трагедию.

Отвечая на вопрос о возможных манипуляциях, Райтис допустил, что, помимо психологического давления, Анна могла использовать различные препараты.

«Допускаю, что использовала все свое мастерство и, может быть, какие-то препараты, алкоголь, наркотики», — сказал Райтис.

Он также подтвердил, что телефонный скандал, зафиксированный на записи домофона, стал последней каплей. Тимма заявил, что в предыдущем браке с моделью Саной Ошо Янис был по-настоящему счастлив.

«Пока Янис жил с Саной, он стал миллионером, а с Седоковой потерял работу, деньги, друзей, семью и в итоге и жизнь», — сказал отец.

Он подчеркнул, что твердо убежден в виновности певицы.

«Насчет тюремного срока пускай уже суд решает. Кто она — преступница, мошенница или аферистка — пускай тоже решает суд. Факт один: она шаг за шагом уничтожала психику моего сына. Это правда», — заявил Райтис.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать покойного баскетболиста Яниса Тиммы Аусма опубликовала в своем блоге голосовое сообщение от певицы Анны Седоковой. В нем артистка срывающимся голосом уверяет, что не желала зла Янису и старалась его уберечь, а также объяснила, что обратилась именно к Аусме, поскольку посчитала ее единственным человеком, способным понять ее боль. Аусма заявила, что изначально не планировала предавать запись огласке, но изменила решение, назвав слова Седоковой лицемерием и игрой.

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