Не похожи: актриса Ирина Пегова опубликовала редкое фото с 20-летней дочерью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Артистка вместе с семьей провела два дня в Суздале.

Народная артистка России Ирина Пегова рассказала, как она провела отпуск. Актриса вместе с семьей — мамой, сестрой и дочерью — посетила Суздаль. Кадры оттуда знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети.

Ирина Пегова пробыла в старинном городе во Владимирской области как минимум два дня. За это время артистка вместе с близкими прогулялась по самым известным местам Суздаля, включая храмы.

Ирина Пегова вместе с семьей. Фото: Instagram*/pegovairina

Пегова не так часто выкладывает подобные фото, поэтому подписчики тут же принялись комментировать опубликованные снимки. В частности, они отметили, как повзрослела ее 20-летняя дочь Татьяна. Но девушка, по мнению пользователей сети, совсем не похожа на звездную маму.

Instagram*/pegovairina

Тщательно рассмотрев все фотографии из поездки, они пришли к выводу, что Татьяна пошла в отца — актера Дмитрия Орлова. С ним Пегова рассталась 15 лет назад, в 2011 году. Сейчас актриса театра и кино счастлива в новых отношениях с актером Сергеем Мариным. Он младше нее на девять лет.

Ранее Ирина Пегова также опубликовала в соцсетях редкое фото со своим избранником. Пара провела отдых в Петергофе.

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