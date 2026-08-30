Президент Польши Навроцкий прервал выступление из-за обморока участницы

Фото: Marcin Obara/ТАСС

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Глава государства не раз становился свидетелем подобных сцен.

Президент Польши Кароль Навроцкий был вынужден прервать свое выступление после того, как одной из участниц мероприятия стало плохо. Об этом сообщил местный телеканал Polsat News.

Уточняется, что пресс-конференция Навроцкого проходила в поселке Юрата. Во время речи польского президента одна из участниц мероприятия неожиданно потеряла сознание. В тот момент Навроцкий отвечал на вопрос журналиста о том, как привлечь молодежь к участию в политической жизни страны. Из-за случившегося он был вынужден прервать свой ответ и ненадолго выйти из кадра.

«Давайте сделаем паузу на мгновение», — сказал Навроцкий перед этим.

Отмечается, что речь президента шла в прямом эфире. Трансляцию также прервали. Для женщины, упавшей в обморок, немедленно вызвали медиков. Они привели ее в чувства.

Чуть позже Навроцкий вернулся на трибуну. Он отметил, что не раз становился свидетелем подобных сцен и рад, что с женщиной в итоге все в порядке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во время выступления президента США Дональда Трампа участник митинга потерял сознание. Люди, находившиеся рядом, постарались привлечь внимание главы Белого дома. Когда американский лидер понял, в чем дело, он позвал на помощь врачей.

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