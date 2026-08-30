Глава ЦРУ Джон Рэтклифф предложил провести встречу Трампа, Путина и Зеленского

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Во время визита в Москву директор американской разведки обсуждал возобновление мирных переговоров.

В ходе неанонсированного визита в Москву директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф выступил с инициативой провести трехсторонний саммит с участием лидеров США, России и Украины — Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на осведомленные источники. Основной темой переговоров должно стать урегулирование конфликта на Украине.

По данным издания, Киев заранее проинформировали о предложении, прозвучавшем во время встреч Рэтклиффа в российской столице. Информаторы также утверждают, что глава ЦРУ пытался выяснить, есть ли возможности для возобновления мирных переговоров.

Рэтклифф прибыл в Москву 25 августа. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт контактов по линии спецслужб, но подчеркнул, что встречи с Путиным у директора ЦРУ не было. При этом Песков добавил, что президент РФ оперативно получает доклады о подобных переговорах.

Руководитель Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин отметил, что встреча с Рэтклиффом состоялась. По его словам, стороны обсудили текущие вопросы в рамках компетенции спецслужб. Axios также сообщает, что американский гость встречался с директором Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александром Бортниковым.

Прежде западные СМИ писали, что Рэтклифф во время визита предостерегал Москву от возможных действий против стран НАТО. Однако Трамп опроверг эту информацию, назвав поездку главы ЦРУ «полурутинной» и заявив, что не испытывает беспокойства по поводу гипотетической угрозы альянсу. При этом, по данным The Wall Street Journal, именно Трамп лично отправил Рэтклиффа в Москву, а цель миссии держалась в строжайшей тайне даже от части сотрудников Белого дома.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Россией и Украиной находятся на паузе. По его словам, новых идей в этом контексте нет, а киевские власти не хотят мирного урегулирования. В то же время российские военные продолжают продвигаться на фронтах и уничтожать инфраструктуру противника.

Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия готова к диалогу, но с учетом реальной ситуации на земле. Отдельные предложения Киева он назвал «экзотическими» и неприемлемыми.

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