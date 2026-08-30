В Германии подростка заподозрили в убийстве отца, воевавшего на стороне ВСУ

Фото: www.globallookpress.com/Yona Elsner

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Мальчик сам вызвал экстренные службы на место кровавого преступления.

Немецкие правоохранители задержали в Дортмунде на западе Германии подростка по подозрению в убийстве своего отца, который воевал на Украине на стороне ВСУ. Об этом сообщили журналисты газеты Bild.

По их данным, погиб 49-летний Александр З. В материале также опубликовано его фото в окопе — в военной форме с винтовкой в руках. Возможный виновник — его 15-летний сын Кевин, мужчине нанесено два удара, повреждены сердце и легкие.

«Собственный сын (15 лет), предположительно, вонзил нож в грудь солдата после переезда в Дортмунд, когда тот лежал на диване… Кевин, который сам позвонил в службу экстренной помощи, был арестован на месте преступления», — говорится в публикации.

Прибывшие спасатели боролись за жизнь Александра, но попытки не увенчались успехом. Силясь разобраться в причинах агрессии подростка, журналисты опросили соседей — одни заявили, что Кевин всегда был «мил и вежлив», другие указали на частые ссоры в семье и даже домашнее насилие.

Также выяснилось, что за год до совершения преступления мальчик принял ислам, есть вероятность, что он стал придерживаться радикальных религиозных взглядов. Однако пока эта версия не названа мотивом для убийства отца, правоохранители продолжают расследование.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, в Тбилиси полиция задержала иностранца по подозрению в убийстве российского туриста. Между двумя мужчинами произошла ссора, в ходе которой один из них нанес другому смертельные ранения холодным оружием и тупым предметом. Пострадавший скончался до приезда скорой. Подозреваемый пытался скрыться, но был задержан.

Грузинские СМИ сообщали, что погибшим мог быть россиянин, приехавший в Грузию за два дня до происшествия. МВД страны официально не подтверждало эту информацию. Возбуждено дело по статье об умышленном убийстве, максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы.

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