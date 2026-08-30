Чек-лист родителям: что обязательно проверить вечером 31 августа перед школой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Подготовленные заранее вещи сделают утро 1 сентября спокойнее.

Что проверить перед школой 31 августа — вопрос, который особенно актуален для родителей первоклассников. Вечером перед 1 сентября лучше заранее подготовить рюкзак, форму, обувь и школьные принадлежности, чтобы утром не искать нужные вещи и не устраивать спешку.

При этом подготовка к школе 1 сентября не должна занимать весь вечер. Достаточно пройтись по основным пунктам, проверить расписание, подготовить ребенка к раннему подъему и вовремя отправиться спать.

Что нужно сделать 31 августа перед школой, что подготовить ребенку к 1 сентября и как провести последний вечер каникул без стресса, читайте в материале 5-tv.ru.

Проверьте школьный рюкзак

Начните с школьного рюкзака. Если ребенок уже умеет собирать его самостоятельно, сначала пусть сделает это сам. После этого вместе проверьте содержимое по расписанию.

В рюкзак нужно положить только то, что понадобится на следующий день. Не стоит носить все учебники и канцелярские принадлежности «на всякий случай».

Заодно проверьте, хорошо ли закрываются отделения и не осталось ли внутри ненужных вещей.

Подготовьте школьную форму

Вечером 31 августа достаньте одежду, которую ребенок наденет 1 сентября.

Проверьте состояние формы, рубашки или блузки, носков и других необходимых вещей. Одежда должна быть чистой, удобной и подходить ребенку по размеру.

Особенно важно не оставлять выбор одежды на утро. Это поможет избежать лишних споров и сэкономит время.

Проверьте обувь

Перед первым днем в школе убедитесь, что ребенку подходит вся необходимая обувь.

Если школа требует сменную обувь, подготовьте ее вместе с мешком. Для уроков физкультуры может понадобиться отдельная спортивная пара.

Проверьте размер: за лето ребенок мог вырасти, поэтому привычная обувь иногда становится тесной.

Сверьтесь с расписанием

Если расписание уже выдали, вечером еще раз посмотрите, какие уроки ждут ребенка 1 сентября.

Проверьте, нужны ли для них тетради, учебники, пенал, принадлежности для рисования, технологии или физкультуры.

Для первоклассника полезно вместе проговорить, как пройдет первый учебный день. Это делает новую ситуацию более понятной и снижает тревогу.

Проверьте канцелярию

Откройте пенал и убедитесь, что основные принадлежности находятся на месте.

Ручки должны писать, карандаши — быть заточены, а ластик и линейка — лежать в пенале. Если школа выдала специальный список, ориентируйтесь прежде всего на него.

Не нужно покупать все заново, если имеющиеся принадлежности исправны.

Подготовьте воду и перекус

Если ребенок берет с собой воду, подготовьте бутылку и проверьте ее герметичность.

Первокласснику важно уметь самостоятельно открывать и закрывать крышку.

Если школа разрешает приносить перекус, подготовьте привычную ребенку еду. Вечером перед 1 сентября не стоит экспериментировать с новыми продуктами.

Проверьте документы и необходимые вещи

Если школа просила принести документы, заявления или другие бумаги, подготовьте их заранее.

Также проверьте вещи, которые могут понадобиться именно вашему ребенку: салфетки, носовые платки, мешок для спортивной формы или другие принадлежности.

Не стоит складывать в рюкзак все подряд. Лишние предметы увеличивают вес и создают беспорядок.

Вспомните маршрут до школы

Заранее определите, во сколько нужно выйти из дома.

Если ребенок идет в новую школу, полезно еще раз проговорить маршрут. Первокласснику можно объяснить, где находится вход и что делать, если он потеряется или не сможет найти нужное помещение.

При поездке на транспорте учитывайте время в дороге и оставляйте запас.

Подготовьте ребенка к 1 сентября

Психологическая подготовка к школе не менее важна, чем проверка рюкзака.

Вечером не стоит пугать ребенка оценками, строгими учителями и большим количеством домашних заданий. Лучше спокойно рассказать, что его ждет.

Если первоклассник волнуется, не говорите «не бойся». Можно признать его чувства: «Я понимаю, что ты переживаешь. Завтра все будет новым, но я буду рядом».

Не устраивайте генеральную подготовку

31 августа не нужно пытаться за несколько часов повторить с ребенком весь материал, который пригодится в первом классе.

Последний вечер перед школой лучше посвятить спокойному отдыху. Можно погулять, почитать или провести время вместе.

Главное — не перегружать ребенка впечатлениями перед важным днем.

Подготовьте утро заранее

Определите время подъема, завтрака и выхода из дома. Одежду, рюкзак и обувь лучше оставить готовыми с вечера.

Рассчитайте утренние сборы с запасом. Не стоит будить ребенка в последнюю минуту, особенно если он еще не привык к раннему подъему.

Чем меньше решений придется принимать утром, тем спокойнее начнется 1 сентября.

Позаботьтесь о сне

После летних каникул режим ребенка может быть сбит. Поэтому вечером 31 августа особенно важно не затягивать подготовку ко сну.

Отложите активные игры и гаджеты, проведите спокойный вечерний ритуал и постарайтесь уложить ребенка в подходящее для его возраста время.

Недосып в первый школьный день может усилить усталость и раздражительность.

Что проверить 31 августа перед школой

Перед 1 сентября стоит проверить школьный рюкзак, форму, обувь, расписание, канцелярию и дополнительные принадлежности. Если ребенку разрешено брать воду или перекус, подготовьте их заранее. Также проверьте документы и маршрут до школы.

После этого лучше закончить подготовку и дать ребенку отдохнуть.

Вечер 31 августа перед школой нужен не для бесконечных проверок, а для того, чтобы сделать первое утро максимально спокойным и предсказуемым. Готовые вещи, понятный план и полноценный сон помогут ребенку легче начать новый учебный год.

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