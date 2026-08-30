В Амурской области расследуют обстоятельства взрыва и пожара на строящемся ГХК

Фото, видео: 5-tv.ru

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Причиной ЧП могла быть спешка при строительстве.

В Амурской области расследуют обстоятельства взрыва и пожара на строящемся газохимическом комплексе. ЧП произошло 25 августа, когда завершались пусконаладочные работы. Первую продукцию планировали получить в августе–сентябре этого года, а уже со следующего запустить в эксплуатацию на полную мощность.

Возгорание произошло практически в самом сердце комплекса, рядом с установкой пиролиза, но на вспомогательном технологическом участке, так что основное оборудование, как сообщили на предприятии, не пострадало. Начались восстановительные работы. Однако в результате аварии погибли 15 человек, из них один гражданин России, остальные — представители подрядных организаций. Предприятие совместное — российско-китайское. Пострадавших под 150 человек, из них почти 40 в больницах, девятерых доставили спецбортом в Москву.

Точная причина аварии пока не установлена. Диверсию или теракт следователи пока не рассматривают в приоритете, уголовное дело возбуждено о нарушении требований промышленной безопасности.

При этом, по данным «Известий», еще весной комбинат не прошел проверку на пожарную безопасность и был оштрафован, но нарушения так и не устранили. И работники предприятия, и жители соседнего поселка Свободный неоднократно жаловались на сильный запах газа. Могло быть, что торопились и закрывали глаза на недоделки?

Пусть на этот вопрос ответят сначала следователи, а потом суд. Это их дело. Но стройка явно затянулась и приносила убытки каждый день простоя: гигантский комплекс должны были запустить еще в 2024 году, но сроки неоднократно сдвигали. И еще такой нюанс: проект строительства предприятия представили ровно семь лет назад на Восточном экономическом форуме. Новый форум стартует на следующей неделе во Владивостоке.

Красиво было бы «запустить» анонсированное на ВЭФ производство под новый ВЭФ? Красиво, но увы.

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