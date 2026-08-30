По нужде: торговая война грозит оставить американцев без туалетной бумаги

Фото, видео: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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«Клозетная» тема гремит и в политике.

США, несмотря на то, что объективно теряют статус мирового гегемона, уступать свое на Олимпе место явно не собираются. Например, заполучили себе все разведанные запасы углеводородов Венесуэлы — 65 миллиардов баррелей нефти. Говорят, что новые власти с радостью согласились на выгодную сделку: запасы в обмен на инвестиции в 100 миллиардов долларов. Простым подсчетом получается, что венесуэльский баррель обойдется в 1,5 доллара, при том что на рынке стоит 71 доллар. Понятно, насколько выгодная сделка? Ну, а с другой стороны, куда Венесуэле деваться? «Добрым словом и револьвером вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом» — американская классика.

С теми, к кому нельзя прийти с револьвером, обходятся по-другому. Канадцев лишили озера Онтарио, пока на карте. Дональд Трамп сначала в шутку на листочке это сделал, а потом и указ подписал. Ранее Мексиканский залив он переименовал в Залив Америки, когда обострились отношения с Мексикой.

Как вы уже, наверное, догадываетесь, и Онтарио попало под раздачу не просто так, а из-за новых соседских разборок. Ладно с Мексикой бодаются, там и вправду через южную границу и нелегалы идут, и наркотики, но на севере разве что олени или еноты «нарушают». Это на первый взгляд. Как обычно, все дело в деньгах. Вашингтон не устраивает, что торговый баланс с соседями не в его пользу, что покупают оттуда Штаты больше, чем продают туда, вот и пытаются исправить, как могут. Трамп рубанул с плеча и ввел пошлины в 50% на канадские товары — от вина и цемента до хоккейных клюшек.

Заодно и классическому североамериканскому дерби добавили «перца». Канада, естественно, не осталась в долгу и объявила, что вводит зеркальные пошлины на почти девять сотен американских товаров, в том числе автомобили, сталь, бытовую технику. В пылу борьбы, сами того не желая, два соседа подорвали крайне специфический рынок — туалетной бумаги. Ее делают в Америке, но из канадской целлюлозы. В Штатах повысили пошлины на целлюлозу, в Канаде — на готовую бумажную продукцию. В итоге двойного удара «налог» на эту специфическую продукцию вырос в сумме почти на 100%. Американцы, по статистике, бумаги используют много, в среднем 141 рулон на человека в год, или по 2,5 рулона в неделю. Уж непонятно, зачем столько.

Но «клозетная» тема гремит и в политике. Глава канадской провинции Онтарио раздухарился настолько, что предложил американцам с их пошлинами поцеловать его там, где дефицитные теперь рулоны и требуются. Знает, куда бить, сыплет соль на рану. С другой стороны, не удивлюсь, если бизнесмены подсуетятся и выпустят тематическую туалетную бумагу. Вот только по цене она будет «золотой», что в принципе во вкусе того же Трампа.

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