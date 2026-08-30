Мобильность и точность: эшелонированная система ПВО защищает небо приграничья

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ежедневно защитники сталкиваются с десятками модификаций вражеских БПЛА и ракет.

Нет никаких сомнений, что Киев будет наращивать попытки ударов по гражданским объектам. И можно, конечно, ждать, что армия все сделает, пока мы тут деньги зарабатываем, но бывают ситуации, когда армии можно и помочь. Можно, и нужно, о чем нам говорит указ президента. Репортаж корреспондента «Известий» Дениса Кулаги.

Ночное небо над Белгородчиной полыхает. Трассеры взмывают вверх густыми роями, прошивая темноту огненными нитями. Очереди из крупнокалиберных пулеметов смешиваются с разрывами зенитных ракет, а между ними, как стремительные тени, проносятся дроны-перехватчики. Каждая новая вспышка означает еще одну сбитую цель.

В приграничных районах сложилась полноценная эшелонированная система ПВО. Перемещаясь от поста к посту, мы видим, как здесь круглосуточно сканируют небо, акустические датчики улавливают гул моторов за километры, а данные с локаторов в реальном времени стекаются в командные пункты. Вот собственная РЛС ЗРК «Тор» обнаруживает воздушные цели на дальности до 20 километров, система автоматически ставит приоритеты и запускает ракету, действуя в единой связке с общей сетью ПВО.

Той же ночью под Курском расчет «БАРС» сбил из пулемета крылатую ракету «Фламинго». Она шла на высоте 50 метров с почти тонной взрывчатки, нацеленная на стратегический объект в Тульской области. В расчете — двое жителей Курской области, бывший комбайнер и его земляк, охотники с детства.

«Это порядка трех часов длилось, подразделения были выстроены под коридор пролета эшелонами», — рассказал военнослужащий группировки войск «Север» ВС РФ с позывным Барин.

Ежедневно защитники неба сталкиваются с десятками модификаций вражеских БПЛА и ракет, и под каждый тип угрозы уже давно найден свой ключ. Главное — мобильность. Техника на передовой — это не только броня танков и стволы артиллерии, но и экипажи огневых групп.

В каком бы подразделении группировки войск «Север» мы ни были, везде встречаем автомобили «Улан». Используются они здесь по разным назначениям. Некоторые перевозят боеприпасы и продовольствие, некоторые перевозят раненых. Ну, а некоторые обеспечивают мобильную работу огневым группам. Высокопроходимый и легкий вездеход. На вооружении обычно зенитные установки и дроны-истребители. Мобильные группы работают в связке: одни обнаруживают, другие выводят перехватчик или открывают огонь. И теперь в каждом подразделении есть импровизированный музей подбитой вражеской техники.

Однако еще эффективнее не ждать врага в небе, а бить его на земле, пока он не взлетел. На наших глазах расчеты FPV-дронов за считанные минуты готовят аппараты к вылету. Дрон-камикадзе молниеносно накрывает замаскированный гексакоптер противника — в этом эпизоде сошлись два фактора: филигранная работа наших операторов и удивительная беспечность ВСУ.

Незаменимый атрибут как фронтовой, так и прифронтовой жизни — это сетка, которая уже не раз спасала жизни и наших военнослужащих, и, соответственно, технику. Но пока ВСУ экономят на сетках, наши множат удары, лишая их возможности даже начать охоту.

Цифры говорят сами за себя: только за эту неделю расчеты ПВО группировки «Север» уничтожили более 400 беспилотников. По всей линии фронта суточные показатели нередко переваливают за тысячу. Прилетов становится меньше — плотная сеть противовоздушной обороны продолжает разрастаться.

«Подключаемся к специальному аппарату, через монитор ловим сигнал. И все, смотрим направление: подлетает к нам противник и начинаем поражать цель», — рассказал военнослужащий группировки войск «Север» ВС РФ с позывным Веселый.

И как результат — наши штурмовые отряды уверенно теснят противника: передовые группы уже ведут бои в районе краматорского аэродрома, до восточных окраин Славянска остались считаные километры, на дружковском направлении освобождены десятки квадратных километров. В Запорожской области расширяется плацдарм для дальнейшего рывка.

В каждом из этих успехов есть доля той самой работы, что кипит в ночном небе Белгорода. Август 2026 года стал месяцем, когда российская противовоздушная оборона не просто держит удар — она полностью меняет логику ведения боя.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.