Если одноклассник обижает: чему важно научить будущего первоклассника

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Объясняем ребенку, как вести себя на уроках и переменах.

Правила поведения в школе для первоклассников лучше объяснить ребенку еще до 1 сентября. В первом классе школьнику предстоит привыкнуть к урокам, переменам, требованиям учителя и общению с одноклассниками. Длинный список запретов при этом может только запутать ребенка.

Гораздо эффективнее разобрать основные правила на конкретных примерах и объяснить, зачем они нужны. Так первокласснику будет проще запомнить требования и применять их в школе.

Как объяснить ребенку правила поведения в школе, чему научить будущего первоклассника до 1 сентября и как подготовить его к школьному распорядку, читайте в материале 5-tv.ru.

Как объяснить правила поведения первокласснику

Ребенку проще воспринимать конкретные действия, чем общую фразу «веди себя хорошо».

Расскажите, что на уроке нужно слушать учителя, не перебивать и поднимать руку, если хочется ответить или задать вопрос. На перемене можно отдыхать и разговаривать, но нельзя толкаться, драться, отбирать чужие вещи или мешать другим детям.

Такие примеры помогают ребенку понять, какого поведения от него ждут.

Объясните, зачем нужны школьные правила

Не стоит ограничиваться словами «так нельзя, потому что нельзя». Первокласснику важно понимать смысл требований.

Объясните, что правила поведения в школе помогают детям спокойно учиться, слышать учителя и оставаться в безопасности.

Например, по лестнице нельзя бегать не только из-за запрета. Если ребенок торопится и толкает другого школьника, оба могут упасть и получить травму.

Когда ребенок понимает причину правила, ему проще его соблюдать.

Научите слушать учителя

Умение внимательно слушать — один из основных навыков первоклассника. На уроке ребенку нужно понимать инструкции и выполнять задания в нужной последовательности.

Потренироваться можно дома. Попросите ребенка выполнить несколько простых действий по вашей инструкции: например, взять карандаш, открыть тетрадь и нарисовать определенный предмет.

Постепенно задания можно усложнять. При этом не нужно требовать от дошкольника длительной концентрации: способность удерживать внимание развивается постепенно.

Объясните правила общения с одноклассниками

Поведение первоклассника в школе включает умение взаимодействовать со сверстниками.

Ребенку нужно объяснить, что нельзя обзывать, дразнить, толкать других детей и брать их вещи без разрешения. Если школьник хочет воспользоваться чужим карандашом или игрушкой, сначала необходимо спросить владельца.

Одновременно важно научить ребенка защищать собственные границы. Если кто-то его обижает, не следует отвечать дракой. Можно отойти от конфликтной ситуации, сказать, что такое поведение ему неприятно, и обратиться к учителю.

Расскажите о правилах поведения на перемене

Перемена предназначена для отдыха, но и во время нее действуют правила безопасности в школе.

Объясните ребенку, что в коридорах и на лестницах нельзя бегать, толкаться и устраивать опасные игры.

Также заранее расскажите о правилах, которые действуют в столовой, гардеробе и других помещениях, если они известны. Чем лучше ребенок представляет школьный распорядок, тем проще ему будет адаптироваться.

Научите бережно относиться к школьным вещам

Первоклассник должен понимать, что учебники, тетради, мебель и школьные принадлежности требуют аккуратного обращения.

Важно также объяснить разницу между своими и чужими вещами. Нельзя без разрешения брать ручку, карандаш или другую принадлежность одноклассника.

Дома можно постепенно приучать ребенка самостоятельно складывать свои вещи на определенные места. Этот навык пригодится и в классе.

Объясните, что делать при конфликте

Ребенок может столкнуться с неприятной ситуацией даже при соблюдении всех правил. Он должен знать, что в случае конфликта можно обратиться за помощью к учителю или другому взрослому.

Объясните первокласснику, что не нужно решать серьезную ссору с помощью драки или оскорблений.

Также ребенок не должен бояться рассказывать родителям о произошедшем. Важно, чтобы он понимал: взрослые помогут разобраться в сложной ситуации.

Не пугайте ребенка наказаниями

Перед школой не стоит говорить: «Учитель будет тебя ругать» или «За ошибку получишь плохую оценку».

Такие предупреждения способны сформировать страх перед школой и учителем.

Лучше объяснить, что замечания взрослых помогают соблюдать общие правила. Если ребенок чего-то не понял, он может задать вопрос или попросить о помощи.

Потренируйте правила поведения дома

Подготовка ребенка к школе не должна ограничиваться разговорами.

Некоторые навыки можно отрабатывать в обычной жизни. Во время разговора ребенок учится не перебивать собеседника, за столом — ждать своей очереди и пользоваться столовыми приборами, а дома — убирать собственные вещи на место.

Можно также проиграть типичные школьные ситуации. Например, что делать, если хочется ответить на уроке, если ребенок не понял задание или если одноклассник взял его вещь.

Не требуйте идеального поведения с первого дня

Первокласснику потребуется время, чтобы привыкнуть к новому распорядку. Он может забыть поднять руку, перебить учителя или слишком активно вести себя на перемене.

Это нормально для периода адаптации. Вместо наказания лучше спокойно разобрать ситуацию и объяснить, как поступить в следующий раз.

Задача родителей — не добиться идеального поведения сразу, а постепенно сформировать у ребенка навыки самоконтроля и общения.

Какие правила поведения нужно знать первокласснику

Перед началом школы ребенку важно понимать несколько основных принципов: на уроках нужно слушать учителя и не перебивать, на переменах соблюдать осторожность, уважать одноклассников, не брать чужие вещи без разрешения и обращаться к взрослым при возникновении проблемы.

Не нужно заставлять будущего первоклассника заучивать школьные правила как инструкцию. Гораздо эффективнее объяснять их через реальные ситуации и постепенно закреплять дома.

Так подготовка первоклассника к школе пройдет спокойнее, а ребенку будет проще адаптироваться к новым требованиям и самостоятельно ориентироваться в школьной жизни.

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