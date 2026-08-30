Не заставляйте радоваться: как помочь ребенку справиться с волнением перед 1 сентября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Понятный сценарий первого дня помогает снизить тревогу первоклассника.

Тревога перед 1 сентября может появиться даже у ребенка, который еще недавно с интересом ждал школу. Накануне первоклассник способен стать капризным, плохо спать, часто задавать вопросы или внезапно сказать, что не хочет идти в первый класс.

Такая реакция связана с предстоящими переменами и неизвестностью. Родителям важно не ругать ребенка и не требовать немедленно успокоиться, а помочь ему справиться с волнением.

Что делать, если ребенок волнуется перед школой, как снять тревогу перед 1 сентября и как успокоить первоклассника перед первым учебным днем, читайте на 5-tv.ru.

Почему ребенок волнуется перед школой

Причиной тревоги перед школой может стать конкретный страх. Ребенок переживает из-за разлуки с родителями, нового учителя, одноклассников, школьных правил или возможных ошибок.

Иногда будущий первоклассник боится того, чего не может четко объяснить. Для него школа — совершенно новый опыт, поэтому неизвестность сама по себе способна вызывать напряжение.

Спокойно спросите: «Что тебя сейчас беспокоит?» Если ребенку сложно ответить, можно предложить несколько вариантов и вместе разобраться в его чувствах.

Не обесценивайте переживания ребенка

Фразы «не бойся», «ничего страшного» и «ты уже большой» не всегда помогают снизить тревогу ребенка перед 1 сентября.

Лучше признать его чувства: «Я понимаю, что ты волнуешься. Перед новым событием так бывает».

Ребенок должен знать, что может говорить с родителями о своих страхах и не обязан скрывать переживания.

Не перегружайте подготовкой к школе

Если в последний день перед 1 сентября родители постоянно напоминают об учебе, проверяют знания, перебирают школьные принадлежности и обсуждают будущие обязанности, напряжение может усилиться.

Накануне школы лучше отказаться от дополнительной учебной нагрузки. Оставьте время для прогулки, игры, чтения или обычного семейного общения.

Последний вечер каникул не должен превращаться в экзамен перед первым классом.

Расскажите, как пройдет первый день

Страх перед школой часто связан с неизвестностью. Поэтому будущему первокласснику полезно заранее объяснить последовательность событий.

Расскажите, во сколько он проснется, что будет на завтрак, кто проводит его в школу, где он встретится с учителем и когда родители заберут его домой.

Можно вместе подготовить ранец и одежду. Если ребенок хочет самостоятельно выбрать некоторые вещи, дайте ему такую возможность.

Понятный сценарий первого дня помогает уменьшить количество неизвестных ситуаций.

Как успокоить ребенка перед 1 сентября

Если ребенок сильно волнуется вечером или утром, не нужно заставлять его моментально прекратить плакать или переживать.

Можно спокойно поговорить, обнять его, предложить прогуляться или заняться чем-то привычным. Некоторым детям помогают несколько медленных вдохов и выдохов.

Важно подобрать способ, который подходит именно вашему ребенку. Не нужно превращать успокоение в еще одну обязательную задачу.

Сделайте утро спокойным

Чтобы подготовить ребенка к школе без стресса, лучше решить максимум организационных вопросов заранее.

С вечера подготовьте одежду, ранец и необходимые принадлежности. Утром оставьте достаточно времени на пробуждение, завтрак и дорогу.

Постоянная спешка, крики и напоминания могут усилить тревогу. Чем спокойнее взрослые ведут себя утром, тем легче ребенку настроиться на новый день.

Не заставляйте ребенка радоваться

Первоклассник не обязан с восторгом ждать 1 сентября. Он может одновременно интересоваться школой и испытывать страх.

Не нужно заставлять его улыбаться для фотографий или убеждать окружающих, что ребенок счастлив.

Гораздо полезнее сказать: «Ты можешь волноваться. Если тебе будет страшно или сложно, ты всегда сможешь рассказать мне».

Так ребенок понимает, что его чувства принимают.

Не пугайте оценками и наказаниями

Перед началом учебного года не стоит говорить, что за плохое поведение ребенка будут ругать, а за ошибки он получит плохие оценки.

Такие предупреждения могут сформировать связь между школой и страхом наказания.

Лучше объяснить, что первоклассник не обязан знать все сразу. Если он не понял задание, потерялся или столкнулся с проблемой, можно обратиться к учителю за помощью.

Что делать, если ребенок не хочет идти в школу

Иногда сильное волнение выражается категоричным отказом идти в первый класс.

Не стоит сразу воспринимать это как каприз. Попробуйте выяснить, чего именно боится ребенок. Если причина понятна, ее можно постепенно разобрать и найти решение.

Если ребенок переживает из-за разлуки, заранее обсудите, когда вы встретитесь после уроков. Если боится одноклассников — расскажите, что знакомство не обязательно должно произойти сразу.

Когда нужна помощь специалиста

Волнение перед 1 сентября обычно постепенно уменьшается после начала учебы. Но если ребенок постоянно плачет, категорически отказывается идти в школу, плохо спит из-за тревоги или его состояние серьезно мешает повседневной жизни, стоит обратиться за консультацией к специалисту.

Особенно важно обратить внимание на ситуацию, если сильная тревога сохраняется уже после адаптации к школе.

Как снять тревогу перед 1 сентября

Чтобы успокоить ребенка перед школой, не нужно заставлять его перестать волноваться. Сначала важно понять причину переживаний, выслушать будущего первоклассника и показать, что его чувства нормальны.

Спокойный последний день каникул, заранее подготовленные вещи, понятный сценарий первого учебного дня и поддержка родителей помогут снизить тревогу перед 1 сентября.

Главное — дать ребенку понять: ему не нужно быть идеальным, он имеет право ошибаться и всегда может обратиться за помощью. Такой настрой поможет начать школьную жизнь увереннее.

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