В рюкзак первокласснику нужно класть только необходимые на день вещи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Самостоятельность начинается с простых алгоритмов.

Как научить ребенка собирать рюкзак в школу — вопрос, который особенно актуален перед 1 сентября. В первом классе школьнику предстоит самостоятельно следить за учебниками, тетрадями, пеналом, формой и другими принадлежностями. Поэтому навык лучше начать формировать еще до начала учебного года.

Не стоит ждать, что первоклассник сразу будет идеально собирать ранец. Сначала ему понадобится помощь родителей, а затем контроль можно постепенно сокращать.

Как правильно собрать рюкзак первокласснику, как приучить ребенка проверять школьные вещи и научить его самостоятельно готовиться к следующему учебному дню, читайте в материале 5-tv.ru.

С чего начать обучение

Первокласснику трудно запомнить длинный список действий. Поэтому сначала родителям стоит показать простой алгоритм и несколько раз пройти его вместе.

Сбор рюкзака можно начинать с проверки расписания. Затем ребенок достает необходимые учебники и тетради, кладет пенал и дополнительные принадлежности, после чего проверяет, все ли нужное оказалось внутри.

Первые несколько раз проговаривайте действия вслух. Постепенно ребенок запомнит последовательность и сможет выполнять ее без подсказок.

Научите ребенка пользоваться расписанием

Собирать рюкзак по расписанию гораздо проще, чем пытаться запомнить все школьные принадлежности.

Объясните ребенку, что вечером нужно посмотреть уроки на следующий день и взять только те вещи, которые понадобятся.

Если первоклассник пока плохо читает, расписание можно сделать максимально понятным: использовать крупный шрифт, цвета или условные обозначения.

Главное — научить ребенка самостоятельно отвечать на вопрос: «Что мне понадобится завтра?»

Определите место для каждой вещи

Порядок в рюкзаке значительно облегчает самостоятельные сборы.

Учебники и тетради можно складывать в основное отделение, пенал — в отдельный карман, а мелкие принадлежности — в папку или подходящий карман.

Не нужно постоянно менять систему хранения. Если у каждой вещи есть свое место, ребенку будет проще быстро найти ее и убрать обратно.

Учите не просто складывать, а проверять

Важно, чтобы ребенок постепенно научился контролировать содержимое рюкзака.

После сборов можно спросить: «Какие завтра уроки?», «Что нужно для рисования?», «Нужна ли спортивная форма?»

Такие вопросы помогают первокласснику научиться сверяться с расписанием и самостоятельно принимать решения.

Со временем родителям уже не придется перечислять каждую вещь.

Не собирайте рюкзак вместо ребенка

Если взрослый каждый вечер самостоятельно складывает все принадлежности, ребенок не успевает освоить навык.

На первых этапах лучше собирать ранец вместе. Затем ребенок может выполнять большую часть работы самостоятельно, а родитель только проверять результат.

Если школьник что-то забыл, не стоит сразу ругать его или молча исправлять ошибку. Лучше вместе выяснить, на каком этапе произошла проблема.

Не кладите лишнее

Что должно быть в рюкзаке первоклассника зависит от расписания и требований школы. Не нужно ежедневно носить с собой все учебники, тетради и канцелярские принадлежности.

Игрушки, лишние предметы и большое количество канцелярии увеличивают вес ранца.

Ребенку стоит объяснить: в рюкзак кладут только то, что действительно понадобится в школе.

Сделайте сбор рюкзака вечерней привычкой

Лучшее время для подготовки школьного ранца — вечер.

Можно включить сборы в привычный распорядок: после выполнения домашних заданий ребенок смотрит расписание и готовит вещи на следующий день.

Не стоит откладывать это на момент, когда ребенок уже собирается спать и сильно устал. Спокойная обстановка помогает выполнять действия внимательнее.

Потренируйтесь до 1 сентября

Если ребенок только идет в первый класс, начинать обучение можно еще до школы.

Предложите ему условное расписание и попросите самостоятельно собрать вещи для следующего дня. После этого вместе проверьте результат.

Заодно стоит убедиться, что ребенок умеет открывать и закрывать все отделения рюкзака, пользоваться пеналом и самостоятельно убирать принадлежности.

Приучите разбирать рюкзак после школы

Самостоятельность школьника — это не только утренние сборы.

После возвращения домой ребенок может достать использованные тетради, убрать ненужные вещи и проверить, что потребуется на следующий день.

Такая привычка помогает поддерживать порядок и не оставлять школьные принадлежности в ранце на несколько дней.

Как правильно собрать рюкзак первокласснику

Чтобы приучить первоклассника самостоятельно собирать рюкзак, сначала покажите ему простой алгоритм: проверить расписание, выбрать необходимые вещи, разложить их по местам и проверить содержимое.

Постепенно передавайте ребенку ответственность за сборы. Сначала помогайте, затем только контролируйте, а после полного освоения навыка оставьте эту задачу школьнику.

Главное — не требовать идеального результата сразу. Ошибки помогут ребенку научиться планировать свой день, следить за школьными принадлежностями и постепенно становиться самостоятельнее.

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