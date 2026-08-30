Взрывы не стихают: ВС РФ планомерно выжигают объекты ВСУ на Украине

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

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Киев сам открыл ящик Пандоры, когда начал бить по российской логистике.

Сутки полыхал гигантский пожар на главном украинском шоссе Киев — Львов. Движение в ночь на субботу там вовсе перекрывали, сегодня оно было ограничено. Российские беспилотники ударили по засекреченному складу. Под видом гражданской продукции там хранились комплектующие и стартовые ускорители для дальнобойных беспилотников. Они и рванули так, что ночью стало светло как днем. Это самый заметный, но не единственный результат новой тактики российских войск, которую эксперты уже назвали «карусель дронов». Тактика заключается в том, что небольшие группы дронов практически беспрерывно кружат над украинской столицей, вызывая судороги украинской ПВО. Как результат — промахи с их стороны и попадания с нашей. Вопрос теперь: сколько продержится в таком режиме Киев? Корреспондент «Известий» Игорь Балдин следит за развитием событий.

Над Киевской областью до сих пор стоит огромный черный столб дыма, который видно даже из космоса. Кадры жуткие, апокалиптичные. Это повторная детонация в селе Милая, там наши войска поразили завод «Чистая вода», где находился склад боеприпасов «Файер поинт».

Там хранились комплектующие и стартовые ускорители для дальнобойных беспилотников, а также химические вещества для создания крылатых ракет. Осколки разлетались на километры вокруг. В нарушение всех правил войны склад расположили среди многоэтажек.

«Это полный идиотизм. К сожалению, очень часто этот идиотизм пересекается с высокими чинами. Я не знаю, на что они рассчитывают. На то, что туда никогда не попадут, что ли», — прокомментировал украинский политолог Андрей Городницкий.

Утренней целью стал транспортно-логистический центр «Фим сервис» в населенном пункте Чайки. Складские помещения этого центра использовались для хранения комплектующих крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Огнем блокированы 17 километров Житомирской трассы. Поражен объект управления военной части ВСУ. Следом уничтожен таможенный терминал в Калиновке, через который осуществлялось распределение грузов военного назначения, поступающих от западных стран. Удар по этому объекту фактически перекрыл важнейший узел снабжения.

60 часов сряду на территории Украины не стихают взрывы — более 400 «Гераней» выпущено по логистическим центрам.

В ударах России просматривается четкая последовательность: сначала уничтожали заправки в регионах на правом берегу Днепра. Затем под удар попали логистические центры. Следом — торговые центры, которые Киев превратил в цеха по сборке беспилотников и места хранения боеприпасов.

«Вместо „Гераней“ это уже „Герань-5“ — реактивные дроны, которые имеют дальность до тысячи километров. Это значит: практически все, что есть на территории Украины — вплоть до западных границ с Польшей или с Румынией, — все это теперь доступно», — рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Это Украина открыла ящик Пандоры, когда начала бить по российской логистике. Они же первыми сделали приоритетной целью российские суда в море. Теперь порты вокруг Одессы отрезаны — уничтожается инфраструктура, под ударом танкеры и контейнеровозы. В порту «Измаил» повреждены стоянка топливозаправщиков и места разгрузки топлива для ВСУ, в Николаеве — терминал, склады военных грузов и 18 хранилищ с военным имуществом.

Одесса в блокаде уже несколько недель. И на Украине придумали разгружаться в водах Дуная — но и здесь не получилось. Все упирается в два моста, которые сейчас практически уничтожены.

А когда решили от морских портов везти оружие, топливо и другие товары через территорию Молдавии, российские беспилотники атаковали таможенные посты. Параллельно бьем по фурам — и не случайно. Вот только один пример: в остове сгоревшего грузовика площадка для запуска БПЛА. Это уже не гражданский объект.

На этой неделе была только одна короткая передышка — Киев пережил спокойную ночь, когда здесь высадился очередной дипломатический десант из европейских лидеров. Но теперь удары продолжаются. И стратегический итог очевиден: потеря такого количества оружия и компонентов, очевидно, скажется на всем фронте.

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