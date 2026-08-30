Путин отметил вклад угольной отрасли в укрепление оборонной мощи России

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; kremlin.ru; 5-tv.ru

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Президент заявил, что страна занимает ведущие позиции на мировом рынке, несмотря на сложный период для отрасли.

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с профессиональным праздником — Днем шахтера. Глава государства поблагодарил горняков за значимый вклад в обеспечение энергетической безопасности, укрепление суверенитета и оборонной мощи страны.

«Искренне рад поздравить работников и ветеранов угольной промышленности России с Днем шахтера, поблагодарить наших горняков, инженеров, технологов, рабочих Кузбасса, Донбасса, Красноярского края, Хакасии, Якутии, северных, сибирских, дальневосточных угольных регионов за упорный труд и преданность своему делу, за значимый вклад в обеспечение энергетической безопасности и укрепление суверенитета, экономической и оборонной мощи нашего государства», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что представители профессии в свое время заложили индустриальный фундамент страны и дали толчок развитию металлургии, машиностроения и транспорта. Кроме того, в годы Великой Отечественной войны они обеспечивали бесперебойную работу заводов и фабрик, снабжение фронта, а в послевоенный период восстанавливали разрушенные города и предприятия.

Российский лидер отметил, что страна сегодня занимает второе место в мире по запасам угля, третье — по экспорту и шестое — по добыче. В прошлом году предприятия отрасли сохранили объем добычи на уровне 440 миллионов тонн, производительность труда за пять лет увеличилась на 18%. Путин подчеркнул, что потребности РФ в угле полностью обеспечены. По словам президента, власти продолжат решать вопросы оптимизации транспортной логистики, безопасности производства и улучшения качества жизни шахтерских семей.

«Успешно внедряя цифровые новации и высокопроизводительную технику, вы вновь доказываете, что современная добыча угля — это отрасль будущего. Чтобы сберечь и укрепить славные традиции горняцкого дела, обеспечить его перспективу, необходимо уделять приоритетное внимание подготовке кадров для всей угольной отрасли, повышать престиж профессий шахтеров и горняков», — добавил Путин.

День шахтера ежегодно отмечают в последнее воскресенье августа. Он был учрежден в 1947 году, а впервые его отпраздновали в 1948 году. Дата связана с рекордом Алексея Стаханова: в ночь на 31 августа 1935 года он добыл 102 тонны угля за смену при норме в семь тонн — это событие дало старт стахановскому движению. В угледобывающих регионах этот день превращается в масштабное городское торжество: проводятся торжественные собрания, награждения лучших работников отрасли, устраиваются памятные мероприятия, в том числе возложения цветов к памятникам погибшим шахтерам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как россияне будут отдыхать и работать в 2027 году. Министерство труда и социальной защиты РФ обнародовало проект производственного календаря. Праздничные дни приурочены ко Дню защитника Отечества (с 21 по 23 февраля), Международному женскому дню (с 6 по 8 марта), Празднику Весны и Труда (с 1 по 3 мая), Дню Победы (с 8 по 10 мая), Дню России (с 12 по 14 июня) и Дню народного единства (с 4 по 7 ноября). Также нерабочим будет 31 декабря.

В феврале предстоит одна шестидневная рабочая неделя — с 15 по 20 февраля — из-за переноса выходного. В производственном календаре предусмотрены четыре предпраздничных дня (20 февраля, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября), когда рабочий день сокращается на час.

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