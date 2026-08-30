«Разодрали мне все руки»: сотрудник ТСЖ обвинил тестя и тещу Смолова в нападении

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева; 5-tv.ru

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У родственников футболиста своя версия случившегося, тем не менее на них подали заявление в полицию.

В одном из жилых комплексов столицы произошел конфликт между представителями товарищества собственников жилья (ТСЖ) и семьей тестя футболиста Федора Смолова. Подробностями с 5-tv.ru поделился сотрудник ТСЖ Александр Кузнецов, который утверждает, что супруги Истомины напали на него и на председателя товарищества.

«Побои нанесли, избили нашего управляющего эксплуатационной компании. Значит, разодрали мне все руки до крови по локоть... Все правда, побои все сняты, они в травмпункте, заявление в полицию написано», — рассказал Кузнецов.

По его словам, причиной конфликта стали разногласия по поводу машино-места, которое, как утверждает Кузнецов, Истомины занимают незаконно уже более 20 лет. По его словам, супруги противятся «политике по улучшению дома», в рамках которой руководство ТСЖ отказывается узаконить их место в общем паркинге.

«Они незаконно уже более 20 лет занимают эту территорию, не платят квартплату за машино-места и терроризируют постоянно председателя нашего ТСЖ», — добавил он.

Кузнецов также сообщил, семья якобы пыталась хитростью выбить себе право на парковку — уговаривала председателя ТСЖ повлиять на других собственников и легализовать машино-место, а в ответ обещала поддерживать все ее предложения. Когда председатель отказалась, ее начали шантажировать. Кроме того, утверждает Кузнецов, Альбина Истомина неоднократно осыпала всех несогласных с ее мнением нецензурной бранью и блокировала решения по улучшению жизни в доме.

«Это она оскорбляет, она матерится, она матом постоянно ругается, со всеми матерится. Она меня на „п“, я уж не хочу матом, как только меня не называла, обзывала меня с ног до головы… Она всех матом обзывает», — заявил он.

Однако у супругов Истоминых своя версия произошедшего. Тесть футболиста Игорь Истомин в беседе с 5-tv.ru заявил, что у него есть все документы на машино-место, и оно принадлежит ему официально. Тесть футболиста тоже пожаловался на шантаж и оскорбления. Истомин подчеркнул, что никого не избивал, а толкнул управляющего в ответ, после чего в ситуацию вмешался еще один мужчина, а его супруга начала заступаться за мужа.

Тесть Смолова также заявил, что на управляющего жалуются и другие жители комплекса, а самого мужчину якобы неоднократно видели в нетрезвом состоянии. Момент конфликта попал на видео, ранее 5-tv.ru опубликовал кадры с места происшествия.

Федор Смолов — российский футболист, нападающий сборной России и московского «Динамо». В разное время выступал за «Краснодар», «Локомотив» и «Спартак». Женат на Карине Истоминой с 2022 года. В мае 2025-го он также оказался в центре скандала. Спортсмен подрался в московском кафе, после чего в отношении него возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. В марте 2026-го он признал вину и выплатил пострадавшему четыре миллиона рублей в рамках мирового соглашения.

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