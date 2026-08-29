Дина Аверина и Дмитрий Соловьев впервые стали родителями

Фото: Instagram*/dinaverina98

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В семье спортсменов появился мальчик, которому дали имя Лев.

Гимнастка Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьев стали родителями. У них родился сын. Радостной новостью спортсменка поделилась с поклонниками в соцсетях.

Мальчика супруги назвали Львом. Аверина рассказала, что они с мужем испытывают сильнейшие эмоции, наблюдая за каждым движением и вздохом новорожденного.

Вес ребенка при рождении составил 3600 граммов, а рост — 53 сантиметра. Эти данные были указаны на одном из воздушных шаров, которыми украсили палату молодой матери. Декор выдержали в нежно-голубой гамме, рядом также разместили пышные букеты. Для Дины Авериной малыш стал первенцем.

Instagram*/dinaverina98

О беременности спортсменка сообщила в июне 2026 года. Супруги знали пол будущего ребенка, однако до его рождения не раскрывали эту информацию публике.

Ранее Аверина также рассказывала о подготовке к родам. Об этом писал 5-tv.ru. Гимнастка сделала выбор в пользу конкретной клиники специалиста — врача с 30-летним стажем ей порекомендовал отец.

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