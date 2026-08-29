Жительница Москвы родила дочь в лифте по пути в роддом

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Приехавшей бригаде скорой помощи пришлось принимать роды на месте.

У жительницы Москвы начались роды в лифте многоквартирного дома, в котором она проживает. Роженица направлялась в роддом. Удивительную историю рассказали в канале НИИ СП имени Н. В. Склифосовского в мессенджере МАКС.

«Четвертые роды: что может пойти не так? По пути в роддом у женщины отошли воды прямо в лифте. Родовая деятельность развивалась стремительно, приехавшая на вызов скорая помощь принимала роды на месте», — сказано в посте.

В итоге на свет появилась девочка. Женщину вместе с малышкой доставили во Флагманский центр института. Гинекологи перерезали пуповину и взяли у пациентки анализы крови, чтобы исключить массивную кровопотерю. Молодую мать также осмотрели в экстренной реанимации, а специалисты отдельно проверили состояние девочки.

После обследований врачи убедились, что мама и ребенок чувствуют себя нормально. Тогда специалисты вызвали акушерскую бригаду, которая перевезла семью в роддом для дальнейшего наблюдения.

Тем временем молодую жену Егора Бероева заподозрили в беременности — она вместе с мужем появилась на премьере в Москве с заметно округлившимся животом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.