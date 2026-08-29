Двухлетний сын режиссера Демкина пропал в Ленобласти

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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К поискам уже подключились спасатели, полиция и добровольцы.

В Ленинградской области организовали поиски двухлетнего мальчика, который исчез во время прогулки во дворе частного дома. Об этом 5-tv.ru сообщил отец ребенка, режиссер Петр Демкин.

По словам мужчины, на участке находились двое его сыновей — старшему около 4,5 лет, младшему 2,5 года. Отец ненадолго отошел к машине, чтобы развесить мокрые носки.

«Старший ко мне подошел, я спрашиваю: где младший? Он говорит: не знаю», — рассказал Петр Демкин.

Мужчина сразу начал искать сына. К моменту разговора с журналистами мальчика не удавалось найти около двух с половиной часов. По словам отца, ребенок раньше мог уходить к козлятам или к реке.

«Я сразу побежал к водичке, потому что за пять минут до этого я его оттуда доставал. Он там ручки мыл», — рассказал Демкин.

Пропавшего ищут в деревне Надкопанье Волховского района, расположенной рядом с реками Паша и Косопаша. К поисковой операции привлечены спасатели Аварийно-спасательной службы Ленинградской области, сотрудники МВД России и добровольцы.

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