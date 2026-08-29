Суд арестовал двух несовершеннолетних по делу об убийстве ребенка в Подмосковье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Подозреваемые девушки проведут под стражей два месяца до дальнейшего решения.

Суд арестовал на два месяца подозреваемых в убийстве шестиклассника школьниц в Подмосковье. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Преступление было совершено в деревне Кабаново Орехово-Зуевского городского округа. 26 августа 12-летний мальчик Максим ушел гулять, но домой так и не вернулся, после чего его объявили в розыск.

Спустя сутки ребенка обнаружили без признаков жизни в подвале заброшенного дома. По данным 5-tv.ru, на теле мальчика были множественные колото-резаные ранения груди, шеи, рук и живота. По подозрению в преступлении задержали двух несовершеннолетних девушек.

Сообщается, что девушки могли заранее подготовиться к расправе. По предварительным данным, они взяли с собой ножи и перчатки, а мобильные телефоны оставили дома, чтобы их перемещения было сложнее отследить.

По словам местных жителей, девушки могли действовать по заранее подготовленному сценарию и выполнять определенные задания. Также появилась информация, что одна из них могла снимать происходящее на телефон.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что одна из несовершеннолетних подозреваемых признала свою вину и раскаялась в содеянном.

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