«Казалось бы, все видел»: чем Путина удивили Курильские острова

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sergey Frolov; 5-tv.ru

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Президент России впервые побывал на Итурупе в августе этого года.

Акулы, тунцы, палтусы и киты удивили президента России Владимира Путина во время его поездки на Курильские острова. Об этом глава государства рассказал во время общения с учителями, студентами и учащимися педагогических классов в преддверии Дня знаний в МПГУ.

«Я впервые приехал на острова Южной Гряды, Курильские острова. Ну, знаете, я, казалось бы, все видел. По берегу идешь, из воды выскакивают вот такие тунцы… значит, палтусы примерно такого же размера. Киты тут же, значит, туда-сюда ходят. А за тунцами, оказывается, пришли акулы», — рассказал президент.

Глава государства отметил, что природа — лишь одна из особенностей региона. Другой важной составляющей он назвал историю Курильских островов.

«То, что укрепляет нашу страну, имея в виду ее героическое прошлое, настоящее, уверен, и процветающее будущее», — добавил Путин.

В августе этого года президент впервые лично посетил Курильские острова. На Итурупе он побывал на рыбоперерабатывающем предприятии, в больнице и школе, встретился с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и пообщался с местными жителями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что после поездки российского президента МИД Японии выразил Москве протест. В Токио теперь рассматривают возможные ответные меры, в том числе ужесточение санкций против РФ.

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