Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Белоруссией

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Глава государства назвал торгово-экономическое взаимодействие двух стран успешным.

Товарооборот между Россией и Белоруссией за первые шесть месяцев текущего года вырос на 12,5%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

По словам главы государства, торгово-экономическое взаимодействие двух стран развивается успешно, несмотря на попытки извне повлиять на эти отношения.

«Главное наше направление взаимодействия — торгово-экономическое — развивается успешно. По нашей статистике почти 52 миллиарда долларов оборот за прошлый год. Это хороший показатель», — сказал Путин.

Белорусский лидер прибыл в Россию с рабочим визитом накануне в четверг. Лукашенко уже встретился с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, где подчеркнул, что Москва и Минск намерены совместно решать некую «общую проблему» на юге Белоруссии и западе России. При этом Александр Лукашенко не уточнил, о какой именно ситуации идет речь, отметив лишь, что обе страны понимают происходящие и будут действовать сообща.

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