Лантратова помогла вызволить российского бойца из теневого плена на Украине

Фото, видео: 5-tv.ru

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Военнослужащий сейчас восстанавливается в подмосковном госпитале.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла вызволить из теневого плена на Украине российского военнослужащего. Об этом омбудсмен сообщила после посещения бойца и других участников СВО в подмосковном госпитале.

Речь идет о военнослужащем Александре из Бурятии, который долгое время официально числился пропавшим без вести. Его мать самостоятельно нашла видеозаписи, подтверждавшие, что сын находится в плену, после чего обратилась за помощью к Лантратовой.

«И вот сегодня Саша встретился с мамой. Мы видели эти уникальные слезы радости, а сейчас оставили их побыть вместе», — рассказала омбудсмен.

По словам Лантратовой, возвращение военнослужащего было непростым, и до последнего не было уверенности, что его удастся освободить. Она лично увидела Александра во время одного из обменов.

«Когда подъехала машина скорой помощи, и ее открыли, я увидела его, то здесь, конечно, сдержать эмоции было очень сложно», — поделилась Лантратова.

Сейчас боец проходит лечение в подмосковном госпитале. Ему уже провели операцию, впереди еще несколько вмешательств, однако врачи дают хорошие прогнозы.

Во время визита Лантратова также пообщалась с другими военнослужащими, которые находятся в подмосковном госпитале. Она взяла на личный контроль вопросы выплат, лечения, помощи детям и поддержки семей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские военные, вернувшиеся из украинского плена в ходе обмена по формуле «103 на 103», рассказывали о жестоком обращении и нарушениях условий содержания. Яна Лантратова планирует направить полученную информацию в международные инстанции.

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