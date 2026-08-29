Путин: власти должны заниматься сохранением памяти об участниках СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Глава государства предложил создать специальный фонд для координации такой деятельности.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости привлечь все уровни государственной власти к сохранению памяти об участниках специальной военной операции. Об этом он сказал на встрече с преподавателями и студентами педагогических специальностей Московского педагогического государственного университета (МПГУ).

Глава государства подчеркнул, что такая работа не должна ограничиваться школами.

«Далеко не только школы должны этим заниматься. Должна заниматься вся система государственной власти: и региональной, и местной, и федеральной, по всем направлениям», — сказал Путин.

Путин также поблагодарил участников волонтерской работы, связанной с этой деятельностью. Президент отметил важность их миссии и обратил внимание на реакцию российских военнослужащих и командиров, которые взаимодействуют с волонтерами в зоне спецоперации.

Кроме того, российский лидер заявил о необходимости создания федерального координирующего фонда. По его мнению, такая структура должна помочь систематизировать работу по сохранению памяти об участниках СВО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин заявил о необходимости сохранять в истории память о героях специальной военной операции. Во время встречи с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко на Итурупе президент отметил важность внимания государства к участникам СВО и их заслугам.

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