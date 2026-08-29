Российские военные освободили Храповщину в Сумской области

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Задачу выполнили подразделения группировки войск «Север».

Российские военные установили контроль над Храповщиной в Сумской области, а также освободили Рубежное и Новоандреевку в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны России в канале в мессенджере МАКС.

Храповщину взяли под контроль подразделения группировки войск «Север». На Сумском направлении также было нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Садков, Вакаловщины, Уланово и Кияницы.

В Харьковской области подразделения «Севера» поразили формирования механизированной и мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Соснового Бора, Бережного, Подсреднего, Токаревки и Слизнево.

По данным Минобороны, ВСУ потеряли на этом направлении более 250 боевиков, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Рубежное и Новоандреевку в Донецкой Народной Республике освободили подразделения группировки войск «Центр».

На этом направлении поражение нанесено живой силе и технике механизированной и штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах Белозерского, Веселого Поля, Святогоровки, Золотого Колодезя, Сергеевки, Доброполья и Новогригоровки в ДНР, а также Новопавловки Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований, согласно сообщению, составили до 395 боевиков, боевую бронированную машину и семь автомобилей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ нанесли удары по украинским портам и логистическим объектам. По данным Минобороны России, в ночь на 29 августа российские военные продолжили групповые удары по объектам, которые используются в интересах ВСУ. В порту «Николаев» были уничтожены 18 хранилищ с военным имуществом.

Кроме того, под удар попали три хранилища с горюче-смазочными материалами, морской перегрузочный терминал и логистические центры.

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