Ребенок боится учителя: что стоит за страхом и как ему помочь

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Постоянное напряжение перед занятиями может мешать ребенку не только учиться, но и спокойно общаться с педагогом.

Ребенок может испытывать тревогу перед конкретным педагогом по разным причинам. Иногда школьник боится строгого замечания, иногда переживает из-за ошибок или оценок, а в некоторых случаях ему просто трудно привыкнуть к требованиям нового взрослого.

Разобраться в ситуации важно до того, как страх начнет влиять на учебу и желание посещать занятия. Родителям предстоит выяснить, чего именно боится ребенок, поговорить с педагогом и понять, нужна ли дополнительная помощь.

Чего именно может бояться ребенок

Для младшего школьника учитель — значимый взрослый, от которого зависит организация большей части учебного дня. Поэтому замечание или недовольство педагога ребенок может воспринимать гораздо острее, чем взрослый человек.

Причиной страха может стать боязнь ошибиться. Если школьник уверен, что за неправильный ответ последует неприятная реакция, он может начать избегать инициативы: не поднимать руку, молчать даже при знании ответа или стараться не привлекать к себе внимания.

Другой вариант — тревога из-за оценивания. Ребенок может переживать, что получит плохую отметку или не успеет выполнить задание вместе с классом.

При этом страх не обязательно означает, что педагог действительно плохо относится к ребенку. Иногда школьник воспринимает обычное замечание как очень серьезное событие.

Как понять причину страха

Разговор лучше проводить в спокойной обстановке, а не непосредственно перед уроком. Не стоит начинать с вопроса «Почему ты боишься учителя?» — ребенку может быть сложно сразу сформулировать ответ.

Можно спросить, какой момент урока нравится ему меньше всего, что происходит, когда он ошибается, что говорит учитель и что ребенок чувствует в этот момент.

Полезно обращать внимание и на поведение. Если тревога возникает только перед одним предметом, это может дать родителям дополнительную информацию. Если ребенок нервничает перед школой в целом, причина может быть шире и не обязательно связана только с педагогом.

Важно выслушать ребенка до конца и не подсказывать ему ответ. Взрослому стоит отделять факты от предположений: одно дело — конкретная ситуация, о которой школьник может рассказать, и другое — общее ощущение, что учитель его «не любит».

Что сказать ребенку

Не стоит убеждать школьника, что бояться нечего, если он действительно испытывает тревогу. Для ребенка его переживания реальны, даже если взрослому ситуация кажется незначительной.

Можно объяснить, что ошибаться во время учебы нормально и один неправильный ответ не определяет способности ребенка. Важно также напомнить, что взрослые могут делать замечания по поводу поведения или задания, но это не означает, что они плохо относятся к самому школьнику.

Если ребенок боится отвечать у доски, можно заранее потренироваться дома: проговорить ответ, разобрать возможные вопросы или просто проиграть ситуацию в спокойной обстановке. Такая подготовка помогает сделать неизвестную ситуацию более понятной.

Нужно ли разговаривать с учителем

Если страх сохраняется, родителям стоит спокойно обсудить ситуацию с педагогом. Лучше говорить не в формате обвинений, а описать конкретное поведение ребенка: например, он начал бояться отвечать, сильно переживает перед уроками или регулярно говорит, что не хочет идти на занятия.

Учитель может рассказать, как ребенок ведет себя в классе, возникают ли у него сложности с заданиями, как он общается с одноклассниками и что происходит во время урока.

Такой разговор позволяет сопоставить наблюдения взрослых. Иногда выясняется, что педагог не замечал, насколько сильно ребенок переживает из-за обычных для него замечаний или оценок.

Что делать, если ребенок говорит о грубости

Если школьник рассказывает о конкретных случаях, когда педагог кричал на него, унижал, высмеивал или другим образом заставлял чувствовать себя небезопасно, эти слова не стоит игнорировать.

Сначала нужно спокойно выяснить обстоятельства произошедшего. Полезно уточнить, когда и при каких условиях это случилось, кто присутствовал и что именно было сказано или сделано.

При повторяющихся ситуациях родителям стоит обратиться к классному руководителю или администрации школы и обсудить проблему. Важно не устраивать конфликт непосредственно при ребенке: ему нужна поддержка взрослых, а не ощущение, что из-за его рассказа возникла новая проблема.

Когда стоит обратиться к специалисту

Если страх перед учителем настолько сильный, что ребенок регулярно плачет перед школой, отказывается посещать занятия, плохо спит или постоянно находится в напряжении, одной беседы может быть недостаточно.

В таком случае родителям стоит обсудить ситуацию с педагогом и при необходимости обратиться к детскому психологу. Специалист поможет разобраться, что поддерживает тревогу и какие способы взаимодействия с ребенком будут наиболее подходящими.

При этом не стоит самостоятельно ставить ребенку диагнозы. Страх перед отдельным учителем может быть временной реакцией на новую обстановку, конкретную ситуацию или повышенную учебную нагрузку.

Главное для родителей — не заставлять ребенка молча терпеть страх и одновременно не делать выводы о педагоге только на основании эмоций школьника. Спокойный разговор, наблюдение за поведением ребенка и контакт со школой помогут понять причину и выбрать дальнейшие действия.

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