Сваха или сутенер? Как отличить агента по знакомствам от преступника

Сваху от сутенера отличает то, платит ли клиент за организацию интимной встречи

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Надежный способ не стать фигурантом дела о вовлечении в проституцию.

Профессии свахи и сводника, казалось бы, навсегда ушедшие в прошлое, постепенно возвращаются в общество. Многие люди устали от приложений для знакомств и предпочитают доверить поиск партнера «профессионалу».

Эту тенденцию отметила главный психолог одного из популярных дейтинг-сервисов Лариса Каравайцева в публикации для Forbes. О том, как отличить легальных агентов по знакомствам от сутенеров, и где пролегает грань между ними, 5-tv.ru рассказал адвокат Дмитрий Емельянов.

Главное отличие в том, получает ли специалист деньги за, собственно, организацию интимных встреч.

«Если он людей познакомил, и у них сложились длительные и серьезные отношения, которые не на платной основе сформированы, то это, наверное, ничего противозаконного не имеет. Если же это единоразовая встреча, которая оплачивается каким-то образом, то, наверное, можно ставить вопрос», — считает эксперт.

Ранее тенденцию к возрождению профессии агента по знакомствам 5-tv.ru также прокомментировала психолог Татьяна Маремпольская.

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