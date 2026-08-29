Главу Олимпийского комитета Польши Песевича арестовали по делу о получении взятки

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/FOT. ANNA KLEPACZKO

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Его обвиняют в совершении двух преступлений.

Главу Олимпийского комитета Польши Радослава Песевича арестовали на три месяца по дулу о получении взятки. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Польши Анна Адамяк на брифинге, трансляцию которого вел телеканал TVP Info.

Радославу Песевичу предъявлено обвинение в двух преступлениях. По данным следствия, он лоббировал интересы обанкротившейся криптовалютной компании Zondacrypto. В обмен на это Песевич получил часы, стоимость которых оценивается в 46 тысяч долларов (почти четыре миллиона рублей. — Прим.ред.).

Еще главу Олимпийского комитета Польши обвиняют в использовании связей компании с целью снятия с криптовалютных счетов около 200 тысяч евро (больше 19 миллионов рублей. — Прим.ред.). Сделал он это, как пояснила Анна Адамяк, прямо перед тем, как фирма обанкротилась.

Песевич отрицает свою вину в инкриминируемых ему деяниях. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Этой весной польская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Zondacrypto в связи с мошенничеством и отмыванием денег на сумму более 95 миллионов долларов (больше восьми миллиардов рублей. -Прим.ред.). Полиция задержала главу Олимпийского комитета Польши в Варшаве два дня назад, 27 августа.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-директора народного артиста России Олега Газманова Дмитрия Царенко приговорили к семи годам лишения свободы за мошенничество, связанное с хищением денег с концертов певца.

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