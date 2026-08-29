За ночь ПВО РФ сбило над Россией 313 дронов ВСУ

Минобороны РФ: в ночь на 29 августа над Россией было сбито 313 беспилотников ВСУ

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Атаке со стороны противника подверглись, в том числе Татарстан, Краснодарский край и Крым.

За прошедшую ночь дежурными силами противовоздушной обороны страны над регионами России было уничтожено 313 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере МАКС.

Российские военнослужащие перехватили дроны противника — ВСУ — в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Тульской и другими областями.

Кроме того, боевики киевского режима предприняли попытку атаковать Краснодарский край, Республику Крым и Татарстан. Наши бойцы успешно ликвидировали все вражеские летательные аппараты. Еще они перехватили украинские дроны над акваториями Азовского и Черного морей.

С начала спецоперации, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, российские регионы регулярно подвергаются обстрелам со стороны киевского режима. Удары наносятся не только с применением беспилотников, но и ракет. При этом целями боевиков становятся гражданские объекты, жилые здания и транспортные средства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в результате ночной атаки ВСУ по Ростовской области повреждения получили два многоквартирных дома. О погибших информация не поступала. Для жильцов был развернут пункт временного размещения.

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