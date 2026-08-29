Логистический объект Ozon в Ростовской области атаковали БПЛА

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Сотрудников двух площадок эвакуировали, один из объектов временно прекратил работу.

Один из логистических объектов Ozon в Ростовской области подвергся атаке беспилотников в ночь на 29 августа. Все сотрудники были заранее эвакуированы, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе компании в Telegram-канале.

На территории атакованной площадки произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали. Сейчас специалисты экстренных служб проверяют объект.

До завершения проверки логистический центр временно не принимает поставки продавцов. Грузы, которые находились в пути, перенаправляют на другие площадки. После обследования территории будет принято решение о возобновлении работы объекта.

Из-за угрозы в районе расположения еще одного логистического центра Ozon сотрудники этой площадки также покинули территорию. Сам объект повреждений не получил, однако его работу временно приостановили в целях безопасности.

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