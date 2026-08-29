Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Подробности расправы не уточняются.

В украинском городе Сумы убили главу территориального центра комплектования (ТЦК), полковника Андрея Пугача. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

Правительство никак официально не комментировало обстоятельства убийства.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинцы выходят на масштабные бунты против военкоматов.

Это уже не первое убийство работника ТЦК. Ранее во Львове украинец расправился с военкомом во время проверки документов, после чего его расстреляли на месте. ТЦК и сами не чураются насилия — ранее в Днепропетровске местному жителю во время вербовки в Вооруженные силы Украины (ВСУ) приставили к затылку пистолет.

Напряжение в украинском обществе приближается к состоянию гражданской войны — ТЦК нарушают права граждан в 90% случаев, а откупиться от них стоит от десяти тысяч долларов. Как отметил уполномоченный ВСУ по правам человека Дмитрий Лубинец, «суд Линча» остается единственным вариантом в ответ на беспредел военкомов.

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