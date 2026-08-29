От Азии до Африки: куда россияне смогут улететь прямыми рейсами осенью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Большинство направлений приходится на Азию.

Предстоящая осень порадует россиян прямыми авиаперелетами в 42 государства. Об этом говорится в сезонном расписании полетов, которое проанализировало РИА Новости.

Среди основных изменений — восстановление рейса в Кувейт, приостановленного из-за конфликта на Ближнем Востоке. Первые полеты запланированы на сентябрь, их будет выполнять авиакомпания Jazeera Airways.

С 1 октября пакистанская Fly Jinnah запускает ежедневное сообщение по маршруту Москва — Исламабад, а со 2 октября в Москву начнет летать компания из Алжира Air Algerie. Частота полетов составит три раза в неделю, уточнили в агентстве.

Также в первых числах октября откроет рейсы из Новосибирска в Мандалай и Янгон авиаперевозчик Myanmar International Airways. В ноябре Azur Air приступит к вылетам пассажирских самолетов в Шри-Ланку из восьми российских городов.

Уточняется, что наибольшее число направлений приходится на Западную Азию — 15 стран, в том числе Турция, ОАЭ и Саудовская Аравия. Прямое сообщение доступно со всеми пятью государствами Центральной Азии. В Южной Азии перелеты возможны в шесть стран, в Юго-Восточной — в четыре, а Восточной — в три.

Африка этой осенью представлена семью направлениями: помимо Алжира, в списке есть Египет, Марокко, Тунис, Сейшелы, Эфиопия и Танзания. В Европе таких стран всего две — Белоруссия и Сербия.

Ранее 5-tv.ru писал о возобновлении авиасообщения между Россией и Сирией. Первый за 2,5 года пассажирский рейс из Дамаска прибыл накануне в аэропорт Шереметьево.

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