Пивные воры: в Калифорнии угнали грузовик с 50 тысячами банок пенного

Более 50 тысяч банок пива украли вместе с грузовиком в США

Фото: www.globallookpress.com/Alexander Legky

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Компания-владелец груза пообещала вознаграждение за информацию о пропавшем транспорте.

В американском городе Монтклэр неизвестные угнали грузовик, перевозивший около 40 тысяч фунтов, или 18,1 тысячи килограмма, пива Pabst Blue Ribbon. В грузе находилось более 50 тысяч банок напитка. Об этом 28 августа сообщил телеканал ABC Los Angeles.

Представители Pabst заявили, что не осуждают желание злоумышленников похвастаться таким количеством пива, однако призвали вернуть автомобиль вместе с грузом и напомнили, что получать подобные запасы следует законным путем.

Компания установила срок для добровольного возврата грузовика и пива. До его истечения Pabst намеревалась выплачивать вознаграждение за информацию, которая поможет найти пропавший транспорт и раскрыть преступление.

Позднее представители компании сообщили, что поиски продолжаются. В новых публикациях Pabst также попросила пользователей присылать фотографии, если они заметят разыскиваемый грузовик и сообщать всю возможную информацию о похитителях.

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