В Иране заявили о полном контроле над Ормузским проливом

Фото: Reuters/Stringer

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Тегеран также отверг заявления США о свободном судоходстве в акватории.

Иранские военно-морские силы полностью контролируют Ормузский пролив. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое опубликовало местное новостное агентство Fars.

В военном ведомстве подчеркнули, что стратегически важный морской путь на Ближнем Востоке недоступен для кораблей, которые планируют пройти через него без согласования с исламской республикой.

Кроме того, в КСИР опровергли слова американских представителей о том, что Ормузский пролив остается открытым. Военные Ирана называли заявления Вашингтона попыткой США изменить обстановку на нефтяном рынке.

В начале августа Иран и Оман договорились о создании нового маршрута через Ормузский пролив. Стороны согласовали географические координаты. По словам официального представителя МИД ИРИ Эсмаила Багаи, работа с необходимыми документами скоро завершится. В свою очередь, американский президент Дональд Трамп пригрозил «разбомбить к чертям» Оман, если Маскат будет противостоять политике США в отношении Тегерана.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иран предостерег страны Персидского залива от поддержки действий Вашингтона против исламской республики. В Тегеране предупредили о серьезных последствиях, который серьезно затронут нефтяной сектор региона.

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