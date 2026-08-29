Выходи за меня: мужчина сделал предложение девушке на концерте Басты и Гуфа

Зритель концерта Басты и Гуфа в Москве сделал предложение своей девушке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Трогательный эпизод не обошелся без участия Басты.

Зрители концерта рэп-исполнителей Басты и Гуфа (настоящие имена — Василий Вакуленко и Алексей Долматов. — Прим. ред.) в Москве стали свидетелями романтического момента — мужчина сделал своей девушке предложение во время шоу. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.

Трогательное действие развернулось прямо на сцене спорткомплекса «Лужники». Парень на глазах у многотысячной публики опустился на одно колено и попросил свою возлюбленную стать его женой.

В этот момент в процесс вмешался Баста: сначала он посоветовал девушке не торопиться с ответом, а затем расспросил ее о положительных качествах избранника. Услышав положительные отклики, рэпер произнес: «Решайте».

Девушка ответила согласием, после чего мужчина надел ей на палец кольцо и обнял. Зрители встретили эпизод бурными аплодисментами и криками. Баста лично поздравил новоиспеченных жениха и невесту и преподнес девушке букет цветов.

Ранее похожий момент случился на концерте певца Вани Дмитриенко в «Лужниках». Предложение руки и сердца на сцене комплекса своей девушке сделал один из его танцоров.

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