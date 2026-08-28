Один человек погиб в результате ДТП с участием мотоцикла в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Погибший, предварительно, переходил дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП на юго-западе Москвы с участием мотоцикла погиб один человек. На месте происшествия находится корреспондент 5-tv.ru Анастасия Раздобарина.

ДТП произошло на проспекте 60-летия Октября. Владелец двухколесного транспортного средства Yamaha сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. При этом пешеходный переход находился совсем близко — всего в нескольких метрах.

Водитель мотоцикла, увидев на дороге человека, пытался затормозить. Однако столкновения избежать не удалось. От полученных повреждений пешеход погиб на месте происшествия.

«Рядом с телом лежат личные вещи погибшего и телефон, в котором играет музыка», — заявила Раздобарина.

Кроме того, в аварии пострадал и сам мотоциклист, у которого диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Сейчас он находится в больнице.

На месте работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru писал о серьезном ДТП на западе Москвы, в результате которого ранения получили три человека. Известно, что грузовик столкнулся с двумя иномарками, а также электробусом.

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