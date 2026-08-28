«Копил на компьютер»: мать убитого в Подмосковье школьника рассказала о его увлечениях и характере

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Когда ребенок пропал, на поиски отправились многие из его друзей.

Анжела Титова, мать убитого в Московской области 12-летнего мальчика Максима, рассказала в беседе с 5-tv.ru, что ее сын был простым подростком, о котором положительно отзывались не только соседи, но и его окружение.

По словам женщины, друзья Максима всегда считали спокойным и неконфликтным мальчиком. Она отметила, что в момент исчезновения подростка на поиски вышли многие из его сверстников.

«Они говорили, что он и мухи не обидит, спокойный, уравновешенный, добрый. <…> У него было много друзей и, судя по тому, когда он пропал, то многие вышли (искать — Прим.ред.)», — сказала женщина.

Анжела Титова также рассказала о хобби Максима.

«Ему нравилось собирать медь, обжигать ее. Он с папой в гараже это делал. На этом зарабатывал деньги, собирал в копилку, тратил потом на свои нужды и копил на компьютер», — добавила она.

Ранее 5-tv.ru писал об убийстве Максима в деревне Кабанова Орехово-Зуевского городского округа. В преступлении обвиняют двух девочек, которых уже задержали сотрудники правоохранительных органов. Тело ребенка нашли в подвале заброшенного дома.

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