Дрон ВСУ атаковал микроавтобус в Белгородской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Шесть человек получили ранения.

В селе Грузское Белгородской области дрон ВСУ нанес удар по микроавтобусу местного предприятия. В результате атаки два человека погибли, еще шесть были ранены. Об этом сообщили в оперштабе региона.

«В селе Грузское Борисовского округа дрон ВСУ атаковал микроавтобус предприятия. Два человека погибли, шесть получили ранения», — отмечается в публикации в мессенджере МАКС.

В оперштабе добавили, что шесть пострадавших были доставлены в местную больницу, врачи оказывают им помощь. Известно, что две женщины и трое мужчин получили множественные осколочные ранения. Еще у одной пострадавшей женщины, предварительно, акубаротравма. Состояние одной из раненых оценивается как тяжелое.

Накануне стало известно, что ВСУ обстреляли детскую площадку в Запорожской области - она находилась на центральной площади Каменки-Днепровской.

С начала спецоперации российские регионы регулярно подвергаются обстрелам со стороны киевского режима. Удары наносятся с применением беспилотников и ракет. При этом целями боевиков становятся гражданские объекты, жилые здания и транспортные средства.

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