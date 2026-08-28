Путину показали производство новых автомобилей Volga в Нижнем Новгороде

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Главная задача автомобильного кластера — развитие отечественной инженерной школы.

Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Нижний Новгород посетил площадку автомобильного кластера, где запущено производство новых автомобилей Volga. Кадры публикует 5-tv.ru.

Представители проекта рассказали главе государства о стратегии развития производства. Одной из ключевых задач назвали глубокую локализацию выпуска автомобилей и развитие отечественной инженерной школы.

По словам представителей компании, к 2032 году планируется довести уровень локализации автомобилей Volga до 75%. Сейчас этот показатель составляет около 14% по производственным операциям и устанавливаемым компонентам. К 2028 году разработчики рассчитывают выйти на уровень локализации в 50% за счет освоения производства двигателя, трансмиссии, кузова и блоков управления.

В ходе презентации было отмечено, что автомобили Volga будут создаваться на современной модульной платформе, рассчитанной как на машины с двигателями внутреннего сгорания, так и на гибридные.

Также разработчики рассказали о характеристиках новых автомобилей. В конструкции используется усиленный каркас с применением деталей, изготовленных по технологии горячего штампования. По словам представителей проекта, такая технология позволяет повысить прочность конструкции и обеспечить безопасность пассажиров.

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