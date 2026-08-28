ВСУ обстреляли детскую площадку в Запорожской области

Фото: © РИА Новости

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Под удар попали центральная площадь города и расположенный рядом жилой сектор.

ВСУ атаковали детскую площадку на центральной площади Каменки-Днепровской в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

«В Каменке-Днепровской зафиксирован артиллерийский обстрел. На центральной площади повреждены детская площадка и часть брусчатки», — говорится в сообщении.

Под удар также попал прилегающий жилой сектор. В частных домах выбило окна, также повреждены стены, крыши и ограждения.

По данным администрации, жертв и пострадавших нет. Власти призвали жителей соблюдать меры личной безопасности, быть внимательными и оперативно реагировать на сигналы об угрозе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки беспилотника на пятиэтажный дом в Севастополе пострадали четыре человека. В здании вспыхнул пожар, были повреждены квартиры и один из подъездов, также пострадали автомобили.

Власти города начали оценивать ущерб, а волонтеры и местные жители помогают убирать осколки и восстанавливать окна. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

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