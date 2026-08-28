«Вопрос нужно разруливать»: Путин встретится с Пашиняном в рамках саммита ШОС

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Съезд Шанхайской организации сотрудничества пройдет с 31 августа по 1 сентября.

Президент России Владимир Путин проведет встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По словам представителя Кремля, Россия сохраняет позицию о невозможности вступления Армении в Европейский союз. Кроме того, на встрече может быть затронута тема арестов представителей армянской оппозиции, выступающих за сохранение традиционного партнерства Еревана и Москвы.

«Мы по-прежнему настаиваем, что Армения не может стремиться к членству в ЕС, одновременно получая огромные выгоды от сотрудничества в рамках ЕврАзЭС. Этот вопрос нужно каким-то образом разруливать», — сказал Ушаков, его цитирует

Кроме того, в рамках саммита Путин проведет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Саммит ШОС пройдет 31 августа — 1 сентября. В мероприятиях примут участие делегации Азербайджана, Армении, Египта, Турции, Лаоса и других стран. Вечером 31 августа состоится открытие VI Всемирных игр кочевников, где выступит российская сборная. Москва также выразила заинтересованность в проведении следующих Игр в Казани.

Помощник президента также рассказал о других мероприятиях с участием Владимира Путина. 29 августа российский лидер проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, после чего главы государств продолжат общение в неформальной обстановке.

Также Юрий Ушаков добавил, что на Восточном экономическом форуме, который пройдет 1–4 сентября, ожидается участие представителей около 70 государств. Среди них будут крупные делегации из Индонезии, Индии, Монголии, Китая и Мьянмы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.