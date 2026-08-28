Баста и Гуф попросили Канье Уэста поберечь здоровье Юрия Лозы

Баста и Гуф обратились к Канье Уэсту перед его концертами в Петербурге

Фото, видео: legion-media/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru; 5-tv.ru

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Главной особенностью шоу американского рэпера является большая полусфера, которая используется в качестве сцены и имитирует планету Земля.

Рэперы Баста и Гуф обратились к Канье Уэсту перед его возможными концертами в Санкт-Петербурге. Об этом они рассказали корреспонденту 5-tv.ru накануне собственного совместного концерта в Лужниках.

Главной особенностью шоу Канье Уэста является большая полусфера, которая используется в качестве сцены и имитирует планету Земля. Баста и Гуф предположили, что такой элемент может стать испытанием для певца Юрия Лозы из-за его взглядов на форму нашей планеты.

«Есть вопрос по планете, чтобы не травмировать Юрия Лозу. Нашего всеми любимого. Потому что если он увидит это вживую, вот будет проблема», — сказал Баста.

Ранее Лоза в беседе с 5-tv.ru рассказывал о своих аргументах в пользу теории плоской Земли. Музыкант заявлял, что во время учебы на географическом факультете обратил внимание на особенности расчетов в геодезии и считал это одним из доказательств своей позиции. Также артист говорил, что моряки якобы используют только плоские карты, а не глобусы.

Концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге запланированы на 10 и 11 октября. Ранее вокруг выступлений возникла неопределенность после сообщений о возможной отмене шоу, однако организаторы заявили, что подготовка мероприятий продолжается.

Сегодняшнее же выступление Басты и Гуфа станет первой концертной презентацией второго совместного альбома музыкантов и соберет более 70 тысяч зрителей.

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